Polizeipräsidium Ludwigsburg / BAB 81/Sindelfingen: ...

BAB 81/Sindelfingen: Auffahrunfall auf der A81; Böblingen: Unfallflucht

Ludwigsburg - BAB 81/Sindelfingen: Auffahrunfall auf der A 81

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 21.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Sindelfingen-Ost in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Im stockenden Verkehr musste eine 49 Jahre alte Mercedes-Lenkerin stark abbremsen. Eine nachfolgende 34-jährige Ford-Fahrerin war vermutlich mit nicht an die Verkehrssituation angepasster Geschwindigkeit unterwegs und fuhr auf. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen. Die 34-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Böblingen: Unfallflucht

In der Nacht zum Mittwoch verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Friedrich-List-Straße in Böblingen eine Unfallflucht. Mutmaßlich stieß der Unbekannte beim Rangieren gegen einen Laternenmast. Eine der beiden Laternen fiel hierdurch herunter. Der Fahrzeuglenker kümmerte sich jedoch nicht um den Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, sondern machte sich davon. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/