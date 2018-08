Polizeipräsidium Ludwigsburg / BAB 81/Steinheim an der Murr: PKW ...

BAB 81/Steinheim an der Murr: PKW überschlägt sich; BAB 81/Leonberg: Unfälle im Engelbergtunnel

Ludwigsburg - BAB 81/Steinheim an der Murr: PKW überschlägt sich

Ein etwa fünf Kilometer langer Rückstau bildete sich am Mittwochmorgen nach einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein 26 Jahre alter Ford-Lenker, der auf der mittleren Spur unterwegs war, wollte einen vorausfahrenden PKW überholen und wechselte nach links. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit streifte er im weiteren Verlauf den erhöhten Bordstein, was dazu führte, dass der Ford in Schlingern geriet. Der Wagen kam im weiteren Verlauf nach rechts ab und touchierte einen Sattelzug, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Schließlich überschlug sich der Ford. Der PKW landete auf dem Dach und rutschte über die Fahrbahn. Der 26-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahn war zunächst komplett gesperrt. Im weiteren Verlauf konnten die Fahrbahnen nacheinander wieder frei gegeben werden, so dass gegen 08.00 Uhr der Verkehr wieder über alle drei Fahrstreifen rollen konnte. Etwa eine halbe Stunde später hatte sich der Stau auf der Autobahn aufgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Freiberg am Neckar und die Feuerwehr Ludwigsburg befanden sich mit 26 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt 10.000 Euro belaufen.

BAB 81/Leonberg: Unfälle im Engelbergtunnel

Gegen 07.00 Uhr ereigneten sich am Mittwoch am Beginn des Engelbergtunnels in Fahrtrichtung Heilbronn,zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach, nacheinander zwei Unfälle. Vermutlich übersah ein 26 Jahre alter Sattelzuglenker beim Spurwechsel von links in die Mitte einen 38 Jahre alten VW-Lenker. Der Sattelzug prallte mit dem VW zusammen. Der PKW stieß anschließend gegen die Tunnelwand. Im weiteren Verlauf kam es auf dem linken Fahrstreifen zu einem Folgeunfall. Ein 36 Jahre alter Seat-Fahrer fuhr auf den Fiat eines 31-Jährigen auf. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

