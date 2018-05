Polizeipräsidium Ludwigsburg / BAB A81 Gemarkung Pleidelsheim: ...

BAB A81 Gemarkung Pleidelsheim: Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten

Ludwigsburg - Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr kam es auf der BAB A81 zwischen der AS Pleidelsheim und der AS Mundelsheim in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall. Der 47jährige Lenker eines Peugeot verlor im Zuge eines Fahrstreifenwechsels die Kontrolle über das Fahrzeug, kam ins Schleudern, kollidiert rechts mit der Schutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und kam schließlich quer auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Ein nachfolgender KIA kollidierte mit dem Peugeot. Der Unfallverursacher und der 34jährige Fahrer des KIA sowie dessen ebenfalls 34jährige Beifahrerin wurden jeweils leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 12000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge mussten zwei Fahrspuren gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Pleidelsheim war mit 2 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Freiberg mit 2 Fahrzeugen und 11 Leuten vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen und 4 Mann, die Polizei mit 2 Streifenwagenbesatzungen an der Unfallörtlichkeit.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/