Polizeipräsidium Ludwigsburg / Beißattacke in Herrenberg

Beißattacke in Herrenberg

Ludwigsburg - Herrenberg: 46-Jähriger von Hund gebissen

Leichte Verletzungen erlitt ein 46-jähriger Radfahrer, der am Montagmorgen gegen 08:15 Uhr auf einen geteerten Feldweg zwischen Herrenberg-Haslach und Herrenberg auf zwei nicht angeleinte Hunde traf und gebissen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 46-Jährige, der sein Fahrrad bis zum Stillstand abgebremst hatte, auf Höhe der "Ammerquellen" von einem der beiden Hunde angegriffen und in den Oberschenkel gebissen. Die zwei frei laufenden Hunde, die zuvor auf den Radler zu rannten, waren in Begleitung einer bislang unbekannten Frau. Die Unbekannte, die nach dem Vorfall von dem 46-Jährigen angesprochen worden war, entschuldigte sich kurz und machte sich anschließend ohne Angaben ihrer Personendaten, zusammen mit ihren Hunden in Richtung der Landesstraße 1184 aus dem Staub. Die Frau wurde als schlank und etwa 40 Jahre alt beschrieben. Sie ist circa 175 cm groß und hat lange blonde Haare. Bei den Hunden könnte es sich um einen schwarzen Schnauzer und einen Dalmatiner handeln. Nach der Beißattacke musste der Mann ärztlich versorgt werden. Die Hundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

