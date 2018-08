Polizeipräsidium Ludwigsburg / Beleidigung in Böblingen

Beleidigung in Böblingen

Ludwigsburg - Böblingen: Radfahrer regt sich auf - Zeugen gesucht

Mit einem unangenehmen Zeitgenossen bekam es ein Autofahrer am Dienstagmorgen auf der Panzerstraße zu tun. Der 56-Jährige kam gegen 06:45 Uhr in einem Opel von der Autobahn und fuhr in Richtung Innenstadt. Wegen einer "rot" zeigenden Ampel musste er an der Thermalbadkreuzung anhalten. Ein bislang unbekannter Radfahrer soll sich quer vor den Opel gestellt haben. Als die Ampel auf "grün" umschaltete, sei der Radler nicht gefahren, so dass der 56-Jährige gehupt habe. Daraufhin habe der Unbekannte das Rad zur Seite gelegt und den Autofahrer mehrfach beleidigt. Vom Radfahrer verfolgt, setzte der 56-Jährige anschließend seine Fahrt in die Bunsenstraße fort. Dort angekommen wollte er parken. Dabei habe der Radler sich ihm in den Weg gestellt, die Fahrertür des Opel geöffnet und den Autofahrer erneut beleidigt. Damit nicht genug, soll er den 56-Jährigen sowie dessen Pkw angespuckt haben. Der Verdächtige wurde als 30 Jahre alter Mann beschrieben, der etwa 1,90 Meter groß und schlank ist. Er hat dunkles Haar und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, gelbem Radtrikot, Fahrradhelm und schwarzer Brille. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Rennrad. Das Polizeirevier Böblingen bittet unter Tel. 07031/13-2500 um Hinweise zu den Vorfällen sowie dem Radfahrer.

