Polizeipräsidium Ludwigsburg / Besigheim-Ottmarsheim: ...

Besigheim-Ottmarsheim: Verkehrsunfallflucht; Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit verletztem Kind; Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Ludwigsburg - Besigheim-Ottmarsheim: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch 12:00 und 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Max-Eyth-Straße in Ottmarsheim geparkten Ford. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte den Pkw und flüchtete anschließend. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ein Zusammenstoß zwischen dem VW einer 30-Jährigen und einer 13-jährigen Radfahrerin ereignete sich am Mittwoch gegen 15:30 Uhr an der Kreuzung Stuttgarter Straße und Friedrichstraße in Ludwigsburg. Die 30-Jährige befuhr die Stuttgarter Straße aus Fahrtrichtung Stuttgart kommend und wollte nach rechts in die Friedrichstraße einbiegen. Die dortige Ampel zeigte für diese Richtung Grünlicht. Eine zusätzliche Ampel warnte den abbiegenden Verkehr mit gelbem Blinklicht vor querenden Fußgängern und Radfahrern, welche auf dem parallel verlaufendem Geh- und Fahrradweg ebenfalls Grünlicht angezeigt bekamen. Beim Abbiegevorgang der 30-Jährigen passierte die Radfahrerin die Friedrichstraße in Richtung Schloss. Es kam zum Zusammenstoß des VW mit der Radfahrerin. Sie wurde dabei auf die Motorhaube geschleudert und leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt nach bisherigen Schätzungen etwa 1.600 Euro.

Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Am Mittwoch ereignete sich gegen 15:35 Uhr auf der L1100 auf Höhe der Neckarschleuse Ludwigsburg-Poppenweiler ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen und einem 22-jährigen Rennradfahrer. Der Verkehr wird an der dortigen Stelle derzeit einspurig an einer Baustelle vorbei geleitet. Die Verkehrsführung wird durch eine Ampel geregelt. In Fahrtrichtung Poppenweiler hielten bereits einige Fahrzeuge an der roten Ampel. Der Radfahrer fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit rechts an den wartenden Fahrzeugen vorbei. Dabei streifte er zunächst drei Pkw und fuhr schließlich auf den Ford einer 54-Jährigen auf. Er kam anschließend zu Fall, stürzte auf den dortigen Bordstein und zog sich schwere Verletzungen zu. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird nach bisherigen Schätzungen mit etwa 12.500 Euro beziffert.

