Polizeipräsidium Ludwigsburg / Besigheim: Verkehrsunfallflucht; ...

Besigheim: Verkehrsunfallflucht; Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen; Großbottwar: Polizei sucht Unfallzeugen

Ludwigsburg - Besigheim: Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagvormittag gegen 11.40 Uhr ereignete sich in der Kirchstraße inBesigheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen dort abgestellten Dacia und verursachte hierbei einen Sachschaden vonrund 800 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, bittet mögliche Zeuge, sich zu melden.

Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Ein 21-jähriger Mercedes Fahrer befuhr am Sonntag gegen 14.00 Uhr die Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Friedrichstraße. Dabei verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Straßenrand abgestellten Mercedes, der durch den Aufprall einen angrenzenden Garten geschleudert wurde. Der Mercedes des 21-Jährigen wurde durch den Aufprall um die eigene Achse gedreht und rammte anschließend mit dem Heck einen ebenfalls am Straßenrand abgestellten BMW, der der letztlich auf einen davor parkenden Opel geschoben wurde. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 38.000 Euro. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Großbottwar: Polizei sucht Unfallzeugen

Ein Unfall am Montag gegen 07.45 Uhr forderte auf der K 1676 zwischen Großbottwar und Winzerhausen zwei Leichtverletzte. Ein 46-jähriger Golf-Fahrer scherte im Bereich einer Rechtskurve hinter einem anderen Fahrzeug und einem vorausfahrenden Traktor nach links aus, um sich über den Gegenverkehr zu vergewissern. Er streifte dabei den entgegenkommenden BMW einer 26-jährigen. Beide Autos kamen in der Folge von der Fahrbahn ab. Beide Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 28.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.

