Polizeipräsidium Ludwigsburg / Betrug in Benningen am Neckar

Betrug in Benningen am Neckar

Ludwigsburg - Benningen am Neckar: Angeblichem Microsoft-Mitarbeiter aufgesessen

Um mehrere hundert Euro brachten Betrüger am Montag eine 57-Jährige aus Benningen. Die Frau erhielt einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters, der behauptete, ihr Computer sei von einer Schadsoftware befallen. Er bot ihr eine angebliche Fernwartungssoftware an, die sie installieren ließ. Anschließend suggerierte er seinem Opfer, dass ihre Lizenz abgelaufen sei und bot ihr ein neues Paket an. Für die Bezahlung sollte sie Internet-Guthabenkarten kaufen und die Codes übermitteln. Der Übertrag würde ihr per Scheck zurückerstattet werden, weshalb man ihre Kontodaten benötige. Die 57-Jährige tat wie geheißen, worauf ihr mitgeteilt wurde, dass ein Scheck erst ab einem höheren Betrag möglich sei, so dass sie auf die gleiche Weise nochmals Codes erwarb und übermittelte. Als der Anrufer sie ein weiteres Mal zum Kauf von Guthabenkarten aufforderte, wurde sie hellhörig und erstattete Anzeige.

