Polizeipräsidium Ludwigsburg / Bietigheim-Bissigen: ...

Bietigheim-Bissigen: Vorfahrtsunfall; Marbach am Neckar: Unfall zwischen Pedelec und PKW

Ludwigsburg - Bietigheim-Bissingen: Vorfahrtsunfall

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Wörth- und Flößerstraße in Bietigheim-Bissingen ereignete. Eine 28 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte nach links in die Flößerstraße abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich die Vorfahrt der ihr entgegenkommenden 37 Jahre alten Volvo-Lenkerin, so dass es im weiteren Verlauf zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Marbach am Neckar: Unfall zwischen Pedelec und PKW

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15:45 Uhr auf der Landesstraße 1124 im Bereich des Kreisverkehrs Richtung Erdmannhausen und Steinheim an der Murr ereignete. Eine 37 Jahre alte Opel-Lenkerin befuhr die Landesstraße 1124 von Marbach am Neckar kommend in Richtung des Kreisverkehrs. Ein 51-jähriger Pedelec-Fahrer war auf dem Radweg von Erdmannhausen kommend in Richtung Steinheim an der Murr unterwegs. Um weiterfahren zu können, musste er die L 1124 queren. Vermutlich übersah er hierbei die 37-jährige Opel-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

