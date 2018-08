Polizeipräsidium Ludwigsburg / Bietigheim-Bissingen: ...

Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigsburg - Am Freitag, gegen 13.20 Uhr, kam es in der Straße Im Erlengrund, in der Nähe der Landesstraße 1110 zwischen Bietigheim-Bissingen und Tamm, zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Fahrerin eines PKW Seat befuhr die Straße Im Erlengrund in Richtung der Landesstraße. Zeitgleich befuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer den Feldweg parallel zur Landesstraße, aus Richtung Tamm kommend und bog nach links in die Straße Im Erlengrund ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.200 Euro.

