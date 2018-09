Polizeipräsidium Ludwigsburg / Bietigheim-Bissingen: Brand eines ...

Bietigheim-Bissingen: Brand eines Wohn- und Geschäftshauses

Ludwigsburg - Heute Morgen kam es gegen 05.10 Uhr in einem Wohn- und Geschäftshaus im Weidenweg zu einem Brand. An einem Treppenabgang im rückwärtigen Bereich des Gebäudes war eine Türe in Brand geraten. Über einen Nebenraum breitete sich der Brand bis zu einer im Gebäude befindlichen Gaststätte aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Sämtliche im Gebäude anwesenden Personen wurden durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und konnten das Gebäude verlassen. Der Schaden wurde auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Am Brandort selbst wurden mehrere Behältnisse mit mutmaßlichen Brandbeschleunigern aufgefunden. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehren Bietigheim, Bissingen und Sachsenheim waren mit insgesamt 11 Fahrzeugen und 52 Mann, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

