Polizeipräsidium Ludwigsburg / Bietigheim-Bissingen: Brand in ...

Bietigheim-Bissingen: Brand in Wohnhaus hat zwei Verletzte sowie Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg - Gegen 21.10 Uhr meldete ein Bewohner der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg, dass es in dessen Wohnhaus im Sandgrubenweg im Obergeschoss brennen würde. Beide Bewohner verließen vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig das Haus. Die eintreffende Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf den Dachstuhl verhindern. Um 21.31 Uhr war der Brand gelöscht. Sowohl der 92-jährige Bewohner als auch der 63-jährige Bewohner wurden beide verletzt und zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehr Bietigheim war mit vier Fahrzeugen, 22 Helfern, der Rettungsdienst mit zwei Rettungsfahrzeugen und einem Notarztfahrzeug vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit zwei Streifenbesatzungen vor Ort.

