Polizeipräsidium Ludwigsburg / Bietigheim-Bissingen: Gefährdung ...

Bietigheim-Bissingen: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht; Kirchheim am Neckar: Verkehrsunfallflucht; Sachsenheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg - Bietigheim-Bissingen: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Ein rücksichtsloser Motorradfahrer war am Samstag gegen 17:00 Uhr auf der B27 von Besigheim in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs. Bei mehreren Überholmanövern des Motorradfahrers mussten entgegenkommende Fahrzeugführer stark abbremsen um einen Unfall zu vermeiden. Die Polizei bittet Personen, die insbesondere in Richtung Besigheim unterwegs waren und von dem Motorradfahrer gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

Kirchheim am Neckar: Verkehrsunfallflucht

Eine 22-jährige Quadfahrerin wurde am Sonntag, gegen 10:00 Uhr, bei einem Unfall an der Kreuzung Garten- und Kaiserstraße verletzt. Sie musste im Kreuzungsbereich einem Pkw ausweichen und fuhr daraufhin mit ihrem Quad in einen an die Kreuzung angrenzenden Garten. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Quadfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Quad war nicht mehr fahrbereit. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 07142 405-0, entgegen.

Sachsenheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 28-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag, gegen 15:20 Uhr, bei einem Unfall in der Spielberger Straße in Sachsenheim-Ochsenbach lebensgefährlich verletzt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Pkw. Der 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine sowie dem Pkw entstand nach bisherigen Schätzungen Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Die Spielberger Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion, Telefon 0711 9869-0, entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/