Polizeipräsidium Ludwigsburg / Bietigheim-Bissingen: Zwei ...

Bietigheim-Bissingen: Zwei schwerverletzte Personen nach Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem PKW

Ludwigsburg - Am Sonntag um 22:53 Uhr kam es in Bietigheim-Bissingen in der Brunnenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem Pkw. Der 24-jährige Fahrer eines Opel befuhr die Brunnenstraße und wollte die Panoramastraße kreuzen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Krads der Marke Aprilia und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall auf den Pkw kamen sowohl der 16-jährige Kradlenker, wie auch sein 16-jähriger Mitfahrer zu Fall und verletzten sich schwer. Beide mussten zur weiteren Behandlung in eine umliegende Klinik verbracht und stationär aufgenommen werden. Der Lenker des Opel erlitt einen Schock. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am nicht mehr fahrbereiten Motorrad beläuft sich auf etwa 3000.- Euro. Ebenfalls nicht mehr fahrbereit war der Opel, dessen Sachschaden auf ca. 15000.- Euro geschätzt wird. Neben zwei Streifenfahrzeugen der Polizei waren auch zwei Rettungswägen und ein Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Rufnummer 0711/6869-230 zu melden.

