Polizeipräsidium Ludwigsburg / Bilanz des Polizeipräsidiums ...

Bilanz des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zum bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben"

Ludwigsburg - Nach einem langen Kontrolltag zieht das Polizeipräsidium Ludwigsburg Bilanz: Von 06:00 bis 24:00 Uhr führten die zehn Polizeireviere und die Verkehrspolizeidirektion, unterstützt vom Referat Prävention am Donnerstag 53 Aktionen mit einer Gesamtkontrolldauer von 106 Stunden durch. An den Kontrollaktionen, die sowohl mobil als auch an stationären Kontrollstellen durchgeführt wurden, waren über 200 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte beteiligt. Sie überprüften dabei 980 Pkw, 75 Lkw sowie 75 Radfahrer und führten mit knapp 300 Fußgängern Präventionsgespräche zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr.

Wenngleich der Aktionstag präventiven Charakter hatte und den Verkehrsteilnehmern vor allem die Gefahren im Zusammenhang mit der Benutzung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr vor Augen führen sollte, su mussten dennoch viele von ihnen im Verlauf der angekündigten Kontrollmaßnahmen beanstandet werden:

- 264 Pkw-Lenker und Lkw-Fahrer hatten während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzt und sie müssen jetzt mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen - 198 Fahrzeuglenker waren ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs

An einer Kontrollstelle der Verkehrspolizeidirektion an der A 81 auf der Tank- und Rastanlage Schönbuch-Ost ergab sich bei vier Autofahrern der Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss und sie mussten sich einer Blutentnahme unterziehen.

