Polizeipräsidium Ludwigsburg / Böbligen: Unfallflucht; Weil im ...

Ludwigsburg - Böblingen: Unfallflucht

In der Nacht zum Sonntag konnte von einer Zeugin beobachtet werden, wie kurz nach 01:00 Uhr ein roter Pkw den Lindenweg bergab fuhr und hierbei gegen einen geparkten Renault prallte. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Weil im Schönbuch: Unbekannter prallt gegen Straßenlaterne

Durch einen lauten Knall wurde eine Anwohnerin der Hauptstraße in Weil im Schönbuch am Sonntag gegen 00.50 Uhr geweckt. Als sie aus einem Fenster auf die Straße sah, konnte sie beobachten wie ein noch unbekannter Fahrzeuglenker sich eine beschädigte Straßenlaterne genauer ansah, dann in einen PKW stieg und davon fuhr. Die Zeugin alarmierte hierauf die Polizei. Der PKW-Lenker prallte aus ungeklärter Ursache gegen den Laternenmast und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

