Polizeipräsidium Ludwigsburg / Böblingen: Einkaufszentrum nach ...

Böblingen: Einkaufszentrum nach Brandalarm geräumt

Ludwigsburg - Ein Brandalarm hat am Donnerstagnachmittag gegen 14:10 Uhr zur Räumung des Einkaufszentrums an der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen geführt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte vermutlich ein noch unbekannter Täter zuvor im Obergeschoss des Gebäudes in einem Bekleidungsgeschäft Kleidungsstücke auf noch ungeklärte Art und Weise in Brand gesetzt. Durch die damit verbundene Rauchentwicklung wurde die Sprinkleranlage aktiviert und die Flammen erloschen schnell. Die Gefahr eines Übergreifens auf Gebäudeteile bestand nicht. Aufgrund des Alarms wurde das Einkaufszentrum durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Mitarbeiter innerhalb kurzer Zeit vollständig geräumt. Die Feuerwehren aus Böblingen und Sindelfingen waren mit neun Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort. Nach Durchlüftung des betroffenen Bereichs wurde das Einkaufszentrum bis auf das direkt betroffene Geschäft um 14:45 Uhr wieder freigegeben.

Durch das Sprinklerwasser wurde Ware im Wert von mehreren tausend Euro beschädigt. Ob Schaden am Gebäude entstand, muss noch ermittelt werden. Personen kamen den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht zu Schaden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/