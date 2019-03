Polizeipräsidium Ludwigsburg / Böblingen: Hund läuft über die ...

Böblingen: Hund läuft über die Straße - Auffahrunfall

Ludwigsburg - Drei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag gegen 07.20 Uhr in der Schönbuchstraße in Böblingen ereignete. Ein 48 Jahre alter Mann ging mit seinem nicht angeleinten Hund entlang der Straße spazieren, als das Tier plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Eine 19-jährige Fiat-Fahrerin musste aufgrund dessen stark abbremsen. Hinter ihr befand sich eine 51 Jahre alte Citroen-Lenkerin, die wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, und auffuhr. Die Fahrerin des Fiat sowie ihre beiden 16 Jahre alten Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

