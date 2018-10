Polizeipräsidium Ludwigsburg / Böblingen: Ölkanister und ...

Böblingen: Ölkanister und Batterien illegal entsorgt

Ludwigsburg - Ein oder mehrere unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende zwei Einkaufswagen mit Ölkanistern, Flaschen und Autobatterien unter dem Vordach der SB-Tankstelle des Einkaufsmarktes in der Otto-Liliental-Straße abgestellt. Aus den Behältern lief eine kleinere Menge Öl aus, konnte aber abgebunden werden. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft des Abfalls geben können, werden gebeten, sich mit dem Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -