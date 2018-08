Polizeipräsidium Ludwigsburg / Böblingen / Sindelfingen: ...

Böblingen / Sindelfingen: Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg - Nachdem am Dienstag gegen 19:00 Uhr ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker mit einem roten Mercedes A-Klasse in Sindelfingen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von der Waldenbucher Straße in die Böblinger Straße abgebogen war, wollte eine Streifenbesatzung, die auf den Verkehrsverstoß aufmerksam wurde, den Fahrer einer Kontrolle unterziehen und den Verstoß ahnden. Auf die darauffolgenden Stoppsignale reagierte der Fahrer jedoch nicht und fuhr anschließend davon. Unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Über die Sindelfinger Straße fuhr der Flüchtende in Richtung Sindelfingen. Nachdem er auf verschiedenen Straßen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und die Streife wohl mehrfach ausgebremst hatte, endete die Fahrt letztendlich im Bereich Sperberweg / Panoramastraße. Dort stellte er das Auto ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Nachtigallenweg. Nachdem die Beamten ebenfalls ihr Streifenfahrzeug abgestellt und der Fahrer das Fahrzeug verlassen hatte, rollte dieses aufgrund fehlender Sicherung auf den Mercedes auf, wodurch an beiden Autos geringer Sachschaden entstand. Ein Beamter nahm daraufhin fußläufig die Verfolgung auf. Er verlor den Mann allerdings aus den Augen. Bei ihm soll es sich um einen 26-Jährigen handeln, der von einem Beamten während seiner Flucht augenscheinlich identifiziert werden konnte. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihund und ein Polizeihubschrauber mit eingebunden waren, blieben erfolglos. Nach bisherigen Erkenntnissen waren an dem roten nicht zugelassenen Mercedes gestohlene Kennzeichen mit Böblinger Zulassung (BB) angebracht. Weiterhin müssen die Eigentumsverhältnisse des Mercedes, der polizeilich beschlagnahmt und abgeschleppt wurde, noch geklärt werden. Im Fahrzeug wurden persönliche Dokumente aufgefunden, die dem 26-Jährigen zugeordnet werden können. Unter anderem befand sich im Mercedes ein Einhandmesser, das ebenfalls beschlagnahmt wurde. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht nun Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des Mercedes-Fahrers gefährdet wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

