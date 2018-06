Polizeipräsidium Ludwigsburg / Böblingen: Streit eskaliert und ...

Böblingen: Streit eskaliert und Unfallflucht (2); Jettingen: Glasscheibe mit Mülleimer eingeschlagen; BAB 8/Sindelfingen: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg - Böblingen: Streit eskaliert

Vermutlich waren persönliche Probleme der Grund warum eine 17-Jährige und ihr 19 Jahre alter Begleiter am Dienstag gegen 21.30 Uhr am Bahnhof in Böblingen in einen Streit gerieten. Im Zuge dieser Meinungsverschiedenheit wurde der junge Mann schließlich handgreiflich und stieß die Jugendliche zu Boden. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Böblingen: Unfallflucht

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker verübte am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 14.45 Uhr im Herdweg in Böblingen eine Verkehrsunfallflucht. Der Unbekannte streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Böblingen-Dagersheim: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, zu der es am Dienstag zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Straße "Am Rübländer" in Dagersheim kam. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker prallte gegen einen geparkten Opel und fuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, davon. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Jettingen-Unterjettingen: Glasscheibe mit Mülleimer eingeschlagen

Der Polizeiposten Gäu ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung, nachdem bislang Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eine Scheibe der Gemeinschaftsschule in Unterjettingen zertrümmert haben. Gegen 00.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei nachdem es zu Ruhestörungen aus dem Bereich der Gemeindeverwaltung gekommen war. Schließlich vernahm der Zeuge auch das Klirren einer Scheibe. Beamte des Polizeireviers Herrenberg überprüften im weiteren Verlauf die benachbarten Gebäude und führten gleichzeitig Fahndungsmaßnahmen nach den Personen durch, die zuvor für die nächtliche Ruhestörung verantwortlich waren. Bei der Überprüfung entdeckten die Polizisten, dass eine Scheibe eines Aufenthaltsraums, der zur Gemeinschaftsschule gehört, eingeschlagen wurde. Vermutlich nutzte der bislang unbekannte Täter hierzu einen Abfalleimer aus Metall, der am Tatort zurück blieb. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. Die durchgeführte Fahndung erbrachte kein Ergebnis. Die Polizei, Tel. 07032/95491-0, bittet um Hinweise.

BAB 8/Sindelfingen: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Auf einen rennenden Mann wurden Polizisten der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg am Dienstag gegen 15.20 Uhr aufmerksam, als sie im Bereich der Tank- und Rastanlage Sindelfinger-Wald Streife fuhren. Der Mann wurde von einem Mitarbeiter der Tankstelle verfolgt, worauf die Polizisten ebenfalls die Verfolgung aufnahmen. Zunächst im Streifenwagen und schließlich zu Fuß blieben sie dem Mann auf den Fersen. Die Aufforderung stehen zu bleiben, ignorierte der Flüchtende. Doch schließlich konnte ihn die Polizisten einholen, gemeinsam mitdem Angestellten zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen. Der 48 Jahre alte Mann aus Großbritannien wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige sechs Gaskartuschen und eine Zange aus dem Verkaufsraum der Tankstelle entwendet hatte. In seinem Wagen, ein VW Transporter, befanden sich darüber hinaus eine Vielzahl verschiedenster Artikel (Camping-Zubehör, Werkzeug, Spielzeug, Drogerie-Artikel, etc.). Möglicherweise handelt es sich hierbei ebenfalls um Diebesgut. Die Ermittlungen dauern an. Der 48 Jahre alte Tatverdächtige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

