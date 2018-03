Polizeipräsidium Ludwigsburg / Böblingen: Verkehrsunfall mit ...

Böblingen: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Ludwigsburg - Am Freitag gegen 22.40 Uhr beachtete ein 24-jähriger Mercedes-Benz Fahrer beim Linksabbiegen von der Herrenberger Straße in die Berliner Straße nicht den Vorrang eines entgegenkommenden 20-jährigen Skoda Fahrers. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge noch auf einen im Einmündungsbereich der Berliner Straße stehenden Alfa Romeo eines 24-Jährigen geschoben. Der Mercedes-Benz Fahrer sowie drei Mitfahrer im Alter von 17 und 20 Jahren im Skoda wurden leicht verletzt und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beim Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro.

