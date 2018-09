Polizeipräsidium Ludwigsburg / Böblingen: Verkehrsunfall mit ...

Böblingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer; Weil der Stadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg - Böblingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Schwere Verletzungen erlitt ein 82-jähriger Fahrradfahrer am Montag gegen 12:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Gartenstraße in Böblingen. Er fuhr mit dem Fahrrad aus seiner Hofeinfahrt und übersah hierbei mutmaßlich eine von rechts kommende 84-jährige Fiat-Fahrerin. Sie befuhr die Gartenstraße in Richtung Rosenstraße und fuhr zum Unfallzeitpunkt an einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug vorbei. Der 82-Jährige stieß auf Höhe des linken Radlaufes mit dem Fiat zusammen und wurde nach der Kollision auf die Fahrbahn geschleudert. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Der Sachschaden beträgt nach bisherigen Schätzungen etwa 1.000 Euro.

Weil der Stadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Montag gegen 13:20 Uhr an der Kreuzung Paul-Reusch-Straße und Poststraße in Weil der Stadt. Der 64-jährige Fahrer eines Audi wollte die Paul-Reusch-Straße aus Richtung Ortsmitte kommend überqueren. Nachdem er an der dortigen Stopp-Stelle angehalten hatte, übersah er vermutlich beim Losfahren einen 37-jährigen Citroen-Lenker. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach bisherigen Schätzungen beträgt der Sachschaden etwa 11.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/