Polizeipräsidium Ludwigsburg / Böblingen: Vorfahrt missachtet

Böblingen: Vorfahrt missachtet

Ludwigsburg - Eine Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 25.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 11:35 Uhr in Böblingen ereignete. Ein 38 Jahre alter VW-Fahrer wollte von der Charlottenstraße in Richtung Landhausstraße fahren und hierzu die Sindelfinger Straße überqueren. Dabei achtete er vermutlich nicht auf einen herannahenden Ford einer 64-Jährigen, die stadteinwärts die Sindelfinger Straße befuhr. Trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers seitens der 64-Jährigen, stießen beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich schließlich zusammen. Der Ford wurde in der Folge ausgehoben und rutschte auf dem Fahrzeugdach mehrere Meter bis zum Stillstand. Die 64-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Nachdem die Frau durch Ersthelfer aus dem Auto befreit wurde, kümmerte sich anschließend ein hinzugezogener Rettungsdienst vor Ort um die Frau. Darüber hinaus befand sich die Freiwillige Feuerwehr Böblingen mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Sindelfinger Straße bis 12:30 Uhr komplett gesperrt werden. Hierbei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

