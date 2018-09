Polizeipräsidium Ludwigsburg / Bondorf: Batterien gestohlen

Bondorf: Batterien gestohlen

Ludwigsburg - Auf Batterien hatten es bislang unbekannte Diebe abgesehen, die zwischen Samstag 20:00 Uhr und Montag 05:30 Uhr auf der Landessstraße 1184 zuschlugen. Zwischen Bondorf und Nebringen musste im Bereich des Ortsausgangs von Bondorf ein Lkw-Fahrer feststellen, dass sein in einer Parkbucht abgestellter Lkw nicht mehr anspringt. Bei der darauffolgenden Nachschau entdeckte er, dass zwei Batterien aus dem Fahrzeug ausgebaut und entwendet wurden. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass in einer gegenüberliegenden Parkbucht ebenfalls versucht wurde, die Batterien an einem geparkten Lkw zu entwenden. Dieser Versuch scheiterte, jedoch nahmen die Unbekannten die Batterieverkabelung und die Abdeckung mit. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf über 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit dem Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, in Verbindung.

