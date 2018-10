Polizeipräsidium Ludwigsburg / Bondorf: Einbruch in Golfclub; ...

Bondorf: Einbruch in Golfclub; Leonberg: Einbrecher erbeuten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro; Sindelfingen: Unbekannter Täter bricht in Apotheke ein

Ludwigsburg - Bondorf: Einbruch in Golfclub

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag in das Gebäude eines Golfclubs ein, der sich zwischen Bondorf und Mötzingen befindet. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, öffneten die Täter mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten. Aus dem Automat stahlen die Einbrecher eine noch unbekannte Menge Zigarettenpackungen sowie das enthaltene Bargeld, dessen Höhe ebenfalls noch nicht beziffert werden kann. Anschließend brachen sie die Türen eines im Gebäude befindlichen Shops und eines Büros auf. Im weiteren Verlauf entwendeten die unbekannten Täter einen Tresor. Vermutlich transportieren die Diebe den Safe, in dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand, mit einem Fahrzeug ab. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro. Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, bittet um Zeugenhinweise.

Leonberg-Warmbronn: Einbrecher erbeutet Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro

Einen Einbruch in eine Firma mit circa 1.000 Euro Sachschaden und Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro verübten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in der Straße "Berghalde" in Warmbronn. Nachdem die Unbekannten über die Terrassentür in das Gebäude gelangten, durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten, wobei die unbekannten Täter eine Sammlung hochwertiger Schreibutensilien, eine Geldkassette mit Bargeld und ein Smartphone entwendeten. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung.

Sindelfingen: Unbekannter Täter bricht in Apotheke ein

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Donnerstag 18.30 Uhr und Freitag 08.00 Uhr Zutritt zu einer Apotheke in der Ziegelstraße in Sindelfingen. Es gelang ihm die verschlossene Eingangstür der Apotheke gewaltsam zu öffnen und in den Verkaufsraum einzusteigen. Dort entwendete er aus der Kasse einen dreistelligen Bargeldbetrag und machte sich anschließend davon. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht nach Zeugen.

