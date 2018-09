Polizeipräsidium Ludwigsburg / Brand eines Pkw mit hohem ...

Brand eines Pkw mit hohem Sachschaden in Hessigheim

Ludwigsburg - Am Samstag geriet gegen 01.50 Uhr ein im Tulpenweg abgestellter Audi in Brand. Beim Eintreffen einer Streife des Polizeireviers Bietigheim stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten auch schon auf eine Hecke übergegriffen. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem ein, neben dem brennenden Pkw stehender Polo und Hyundai beschädigt. Der Brand wurde von der Feuerwehr Hessigheim, welche mit drei Fahrzeugen und 18 Mann vor Ort war, schnell gelöscht. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 EUR.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/