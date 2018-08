Polizeipräsidium Ludwigsburg / Brand in Ludwigsburg und ...

Brand in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg - Ludwigsburg: Essen verbrannt

Wegen verbranntem Essen wurden in der Nacht zum Mittwoch Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz in das Gebiet zwischen Bismarckstraße und Stresemannstraße gerufen. Aufmerksame Anwohner hatten kurz nach Mitternacht einen akustischen Alarm in der Nachbarschaft wahrgenommen und die Polizei gerufen. Die Beamten konnten das betreffende Wohnhaus ausmachen, aus dem zudem Rauchgeruch drang. Sie verständigten die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften ausrückte und klingelten die Bewohnerin aus dem Gebäude. Die Dame hatte ihr Essen auf dem Herd vergessen. Die Wehrleute belüfteten die Räume, so dass sie anschließend wieder zurückkehren konnte. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort.

Bietigheim-Bissingen: Mülleimer in Brand geraten

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist das Ergebnis eines Brandes am Mittwochmorgen in der Schwarzwaldstraße. Aus bislang unbekannter Ursache hat sich der Inhalt eines Müllbehälters im Untergeschoss eines Seniorenheims gegen 08:45 Uhr entzündet. Durch die Flammen wurden zwei Mülltonnen beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Über dem Brandort wohnhafte Bewohner wurden aus dem Gebäude begleitet. Für die Dauer des Einsatzes musste die Schwarzwaldstraße gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften an den Brandort ausgerückt.

