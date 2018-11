Polizeipräsidium Ludwigsburg / Diebstahl in Ditzingen

Diebstahl in Ditzingen

Ludwigsburg - Ditzingen: Bauwerkzeuge gestohlen

In der Nacht zum Dienstag suchten Diebe eine Baustelle in der Privatstraße heim und ließen Bauwerkzeuge in vierstelligem Wert mitgehen. Die Baustelle war mittels Bauzaun gesichert. Zwischen Montag 19:00 Uhr und Dienstag 07:00 Uhr überstiegen die Täter das Hindernis und brachen einen Baucontainer auf, um die darin gelagerten Elektrowerkzeuge zu stehlen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

