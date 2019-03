Polizeipräsidium Ludwigsburg / Diebstahl in Herrenberg; ...

Diebstahl in Herrenberg; Versuchter Diebstahl in Bondorf

Ludwigsburg - Herrenberg-Affstätt: Lenkrad gestohlen

Zwischen Donnerstag 23:00 Uhr und Freitag 09:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter einen in der Anemonenstraße geparkten BMW beschädigt, indem er die Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite einschlug. Anschließend entwendete er das fest eingebaute Lenkrad im Wert von rund 500 Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, in Verbindung zu setzen.

Bondorf: Unbekannter versucht sich an Zigarettenautomat

Mutmaßlich ohne Beute suchte ein bislang unbekannter Täter das Weite, nachdem er am Freitag gegen 00:55 Uhr in der Benzstraße in Bondorf sein Unwesen trieb. Der Unbekannte drückte an einem Zigarettenautomaten den Münzeinwurf ein, um anschließend an die Geldkassette im Inneren zu gelangen. Als dieser Versuch scheiterte, machte sich der Täter mutmaßlich ohne Geld und ohne Zigaretten aus dem Staub. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Tel. 07031/13-00 zu melden.

