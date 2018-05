Polizeipräsidium Ludwigsburg / Diebstahl in Ludwigsburg; ...

Diebstahl in Ludwigsburg; Verkehrsunfallflucht in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg - Ludwigsburg-Pflugfelden: Rüttelmaschinen gestohlen

Auf zwei Rüttelmaschinen und diverses Werkzeug im Wert von etwa 20.000 Euro hatten es bislang unbekannte Diebe abgesehen, die in der Nacht zum Mittwoch im Römerhügelweg in Ludwigsburg-Pflugfelden zuschlugen. Auf einer Baustelle brachen die Unbekannten zunächst einen Baustellencontainer auf und entwendeten daraus eine Rüttelmaschine und Werkzeug. Darüber hinaus ließen sie eine weitere Maschine mitgehen, die auf dem Baustellengelände abgestellt war. Das Diebesgut wurde mutmaßlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ludwigsburg-Pflugfelden, Tel. 07141/22150-0, zu melden.

Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Renault beschädigt und geflüchtet

Einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Renault, der zwischen Dienstag 19:30 Uhr und Mittwoch 07:30 Uhr in der Steinestraße in Enzweihingen stand. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte den Renault und machte sich anschließend aus dem Staub. Während der Unfallaufnahme entdeckten die eingesetzten Beamten blaue Lackantragungen an dem Renault. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

