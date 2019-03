Polizeipräsidium Ludwigsburg / Diebstahl in Renningen

Diebstahl in Renningen

Ludwigsburg - Renningen: Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen

Gleich auf vier Zigarettenautomaten hatten Diebe es vermutlich am vergangenen Wochenende abgesehen. Die Täter brachen an den Automaten in der Industriestraße und Dorniestraße die Münzeinwurfschächte auf und entwendeten das enthaltene Bargeld in nicht bekannter Höhe. Die Aufbrüche waren am Montagmittag gegen 14:00 Uhr festgestellt worden. Der entstandene Sachschaden konnte nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet unter Tel. 07031/13-00 um Hinweise.

