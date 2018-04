Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ditzingen: Einbrecher dringt in ...

Ditzingen: Einbrecher dringt in mehrere Gartenhäuschen ein

Ludwigsburg - Zwischen Mittwoch, 18.04.2018 in den Abendstunden und dem späten Samstagvormittag verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu vier Gartenhäuschen zwischen Ditzingen und dem Leonberger Stadtteil Höfingen. Drei der Häuschen wurden mit einem Werkzeug gewaltsam aufgehebelt, wobei an Türen und Fenstern Sachschäden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro entstanden. Ob Sachen gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 07156 43520 beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

