Polizeipräsidium Ludwigsburg / Ehningen: Unbekannte stehlen ...

Ehningen: Unbekannte stehlen Geldbeutel

Ludwigsburg - Der Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034/27045-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwei noch unbekannten Männer in einem Discounter in der Bühlallee in Ehningen beobachten konnten. Ein 62 Jahre alter Mann wurde während seines Einkaufs von den beiden vermeintlichen Dieben angerempelt. Kurz darauf stellte er fest, dass sein Geldbeutel, den er in seine Jackentasche gesteckt hatte, fehlte. Mutmaßlich nutzten die Diebe den Moment des Anrempelns aus und stahlen das Portemonnaie aus der Jacke. Im Geldbeutel befanden sich diverse persönliche Dokumente und etwa 100 Euro Bargeld. Die beiden Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt sein. Einer der beiden war etwa 170 cm groß, trug eine schwarze Baseballmütze, vermutlich schwarze Kleidung und eine Brille. Er hatte eine große, blaue Plastiktüte bei sich. Zu dem zweiten Mann ist nur bekannt, dass er etwa 180 cm groß ist.

