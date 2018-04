Polizeipräsidium Ludwigsburg / Einbruch in ...

Einbruch (Versuch) in Kornwestheim, Sachbeschädigung in Kornwestheim, Verkehrsunfall in Kornwestheim

Ludwigsburg - Kornwestheim: Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude

Aufmerksame Zeugen alarmierten in der Nacht zum Mittwoch die Polizei, nachdem sie kurz nach Mitternacht einen Einbruchsversuch in ein Geschäft in der Bahnhofstraße bemerkt hatten. Bislang unbekannte Einbrecher versuchten mit einem Stein die Glastür des Ladens einzuschlagen und richteten einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. Es soll sich um mehrere Täter gehandelt haben, die anschließend die Flucht ergriffen. Im Zuge einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung wurde ein 14-Jähriger aufgegriffen. Er war in Richtung Jakobstraße geflüchtet. Inwiefern der Jugendliche an der Tat beteiligt war, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er in elterliche Obhut übergeben. Einem weiteren Verdächtigen, bekleidet mit kurzer, heller Hose und einem T-Shirt, gelang es in Richtung Ludwigsburger Straße zu entkommen. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, bittet um Hinweise.

Kornwestheim: Elfjährigen Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Einen elfjährigen Graffitisprayer ertappten Polizeibeamte am Dienstagnachmittag in der Lindenstraße Ecke Eastleighstraße, nachdem ein Anrufer kurz vor 15:30 Uhr den Sprayer entdeckt und der Polizei mitgeteilt hatte. Am dortigen Gebäude hatte der Junge gerade eine Wand nahe den Eisenbahnschienen geweißelt. Mit gelber Farbe sprühte er das Bild eines Gebäudes auf sowie einen Schriftzug in grün. Der entstandene Sachschaden wurde auf 200 Euro beziffert. Die Beamten brachten den Buben nach Hause zu den Eltern und vernichteten mit deren Erlaubnis die sichergestellten Sprühdosen.

Kornwestheim: Auffahrunfall

Einen Sachschaden in Höhe von 27.000 Euro forderte ein Unfall am Dienstag auf der Landesstraße 1144. Eine 24-Jährige war kurz vor 17:30 Uhr in einem Opel in Richtung Remseck unterwegs. Etwa auf Höhe des Parkplatzes zum Freizeitpark musste sie verkehrsbedingt bremsen. Vermutlich bemerkte ein 43-Jähriger, der in einem Renault folgte, dies zu spät und krachte ins Heck des Opel. Auch der 41 Jahre alte Fahrer eines Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Renault auf. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

