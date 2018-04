Polizeipräsidium Ludwigsburg / Einbruch in Bönnigheim; ...

Einbruch in Bönnigheim; Sachbeschädigung in Ludwigsburg; Kellerbrand in Hemmingen

Ludwigsburg - Bönnigheim: Einbrecher geht leer aus

Vermutlich ohne Beute gemacht zu haben, musste ein Einbrecher den Rückzug antreten, nachdem er am Wochenende ein städtisches Gebäude in der Kirchheimer Straße heimgesucht hatte. Der Täter hebelte ein Fenster auf und stieg ins Innere der Einrichtung ein. Er suchte in den Räumen nach Wertvollem und wurde wahrscheinlich nicht fündig. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Der Polizeiposten Bönnigheim bittet unter Tel. 07143/22414 um Hinweise.

Ludwigsburg-Mitte: Sachbeschädigung auf dem Schulcampus

Einen Sachschaden von etwa 1.100 Euro richteten bislang unbekannte Täter an, die am vergangenen Wochenende auf dem Schulcampusgelände in Ludwigsburg ihr Unwesen trieben. Im Bereich der Alleenstraße haben die Unbekannten mit einer Flasche die Scheibe eines Schülercafés eingeworfen. Darüber hinaus schlugen die Vandalen die Scheibe einer Schulmensa ein, die sich ebenfalls auf dem Areal befindet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem, Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Hemmingen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Täter, der am Sonntag vermutlich zwischen 21:30 Uhr und 22:10 Uhr mehrere elektrische Geräte im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hochstetter Straße in Hemmingen in Brand gesetzt hat. Nachdem der Unbekannte sich auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zum Haus verschafft hatte, öffnete er im Untergeschoss die Tür zu einem Kellerraum. Dort setzte der Unbekannte die Geräte, die sich in einem Regal befanden, in Brand und machte sich anschließend wieder aus dem Staub. Aufmerksame Anwohner wurden auf das Feuer aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Hemmingen war mit 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen rasch vor Ort und konnten die Flammen löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Kellerräume konnte glücklicherweise verhindert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, sucht nun nach Zeugen, die am Sonntagabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

