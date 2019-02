Polizeipräsidium Ludwigsburg / Einbruch in Leonberg

Einbruch in Leonberg (2)

Ludwigsburg - Leonberg-Etlingen: Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitag und Montag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Kindergarten in der Ostertagstraße in Leonberg-Eltingen. Der Unbekannte hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die Räumlichkeiten, die er anschließend durchsuchte. Dabei fand er offensichtlich nichts Stehlenswertes vor, hinterließ aber einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Leonberg: Bargeld gestohlen

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der in der Nacht zum Montag in Leonberg verübt wurde. Gegen 02:05 Uhr suchten bislang unbekannte Täter eine Gaststätte in der Feuerbacher Straße heim. Sie brachen gewaltsam ein Türschloss auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäudeinneren. Auf der Suche nach Wertvollem stießen sie auf Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.

