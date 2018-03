Polizeipräsidium Ludwigsburg / Einbruch in Ludwigsburg; ...

Einbruch in Ludwigsburg; Diebstahl in Freiberg am Neckar

Ludwigsburg - Einbruch in Ludwigsburg und Diebstahl in Freiberg am Neckar

Ludwigsburg: Einbruch in Kindergarten

Ein bislang unbekannter Täter stieg in der Zeit von Mittwoch 18:45 Uhr bis Donnerstag 07:00 Uhr in einen Kindergarten in der Egerländer Straße in Ludwigsburg ein. Nachdem der Einbrecher eine Tür aufgehebelt hatte, durchsuchte er mehrere Räume und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Den Sachschaden, den der Täter an der Tür anrichtete, war mit über 1.000 Euro weitaus größer. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt unter der Rufnummer 07141/281011 entgegen.

Freiberg am Neckar-Geisingen: Reifen aus Tiefgarage entwendet

Die Kosten für neue Reifen zum Jahreszeitenwechsel scheute vermutlich ein dreister Täter, der in der Zeit von Sonntag 13:00 Uhr bis Mittwoch 21:00 Uhr in Geisingen in einer Tiefgarage auf Diebestour war. Der noch unbekannte Dieb nutzte wohl das offenstehende Garagentor aus und entwendete einen Radsatz originaler Opel-Felgen samt aufgezogenen Goodyear Sommerreifen im Wert von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel.: 07141/64378-0.

