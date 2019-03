Polizeipräsidium Ludwigsburg / Einbruch in Ludwigsburg, ...

Einbruch in Ludwigsburg, Sachbeschädigung in Ludwigsburg

Ludwigsburg - Ludwigsburg: Einbruch in Gaststätte

Vermutlich auf Bargeld waren Einbrecher aus, die in der Nacht zum Donnerstag eine Gaststätte am Karlsplatz heimsuchten. Die Täter hebelten eine Zugangstür zum Gebäudeinneren auf und betraten die Gasträume. Dort machten sie sich an Geldspielautomaten zu schaffen und ließen das enthaltene Bargeld mitgehen. Außerdem brachen sie die Kasse auf, die jedoch geleert war. Die Höhe des erbeuteten Geldes ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.300 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141/18-5353.

Ludwigsburg: Auto zerkratzt

Auf ein zerkratztes Auto stieß der Besitzer eines Skoda am Mittwoch bei der Rückkehr in die Rathaustiefgarage in der Mathildenstraße. Unbekannte Täter hatten es zwischen 17:30 und 19:30 Uhr an der hinteren Beifahrertür und der Heckklappe beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, sich unter Tel. 07141/18-5353 zu melden.

