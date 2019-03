Polizeipräsidium Ludwigsburg / Einbruch in Ludwigsburg, ...

Einbruch in Ludwigsburg, Diebstahl in Ludwigsburg

Ludwigsburg - Ludwigsburg: Einbrecher erbeutet Bargeld

Mehrere tausend Euro Bargeld erbeutete ein Einbrecher, der am Montag ein Unternehmen in der Leonberger Straße heimsuchte. Der Täter gelangte auf bislang unbekannte Art und Weise in das Gebäude und machte sich auf die Suche nach Wertvollem. Er steckte neben dem vorgefundenen Bargeld auch eine Videokamera ein und beschädigte zudem mehrere aufgestellte Geldspielautomaten. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141/18-5353 entgegen.

Ludwigsburg: Diebstahl in Autowaschanlage

Auf Bargeld waren Diebe aus, die sich zwischen Samstag 17:30 Uhr und Montag 09:00 Uhr an einer Autowaschanlage in der Siegesstraße zu schaffen machten. Mit massiver Gewalt brachen die Täter den Kassenraum der Anlage auf und ließen einen Geldwechsler samt Inhalt komplett mitgehen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der angerichtete Sachschaden wurde mit etwa 3.000 Euro angegeben. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353.

