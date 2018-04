Polizeipräsidium Ludwigsburg / Einbruch in Markgröningen und ...

Einbruch in Markgröningen und Bönnigheim; Verkehrsunfallflucht in Oberriexingen und Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg - Markgröningen: Ehepaar im Schlaf bestohlen

Ein Ehepaar wurde am Dienstagmorgen wach und musste feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter in der Nacht, als sie schliefen, im Ulmenweg in Markgröningen in ihr Wohnhaus eingedrungen war. Vermutlich über die Garage gelangte der Unbekannte ins Haus, das er anschließend nach Wertvollem durchsuchte. Hierbei stieß er auf einen Geldbeutel, der sich in einer Handtasche befand. Aus dem Portemonnaie entnahm der Einbrecher einen dreistelligen Bargeldbetrag und machte sich vermutlich über die Garage wieder aus dem Staub. Zeugen, die zwischen 22:30 Uhr und 06:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, zu melden.

Bönnigheim: Einbruch in Kindergarten

Über die Gebäuderückseite verschaffte sich ein bislang Unbekannter zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 06:30 Uhr Zutritt zu einem Kindergarten in der Kirchheimer Straße in Bönnigheim, indem er zunächst den Rollladen im Erdgeschoss hochschob und anschließend ein Fenster aufhebelte. Er stieg in das Büro ein und durchsuchte mehrere Schubladen. Entwendet wurde mutmaßlich nichts. Anschließend verließ er das Gebäude über eine Fluchttür im Erdgeschoss. Am aufgehebelten Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bönnigheim, Telefon 07143/22414, in Verbindung zu setzen.

Oberriexingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Dienstag gegen 06:40 Uhr in Oberriexingen begangen wurde, sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, nach Zeugen. Eine 25 Jahre alte Peugeot-Lenkerin war auf der Sersheimer Straße in Richtung der Sachsenheimer Straße unterwegs. Vermutlich ohne ihr die Vorfahrt zu gewähren fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker von der Großmoltenstraße auf die Sersheimer Straße ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Peugeot-Fahrerin hierauf nach links ausweichen. Dabei stieß sie gegen ein Verkehrszeichen wodurch ein Gesamtschaden von etwa 2.400 Euro entstand. Ihr Peugeot war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unbekannte, der vermutlich mit einem schwarzen Audi unterwegs war, machte sich anschließend aus dem Staub. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren gehandelt haben. Er trug graue Haare, einen grauen Bart und war mit einem mintgrünen Hemd bekleidet.

Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfallflucht

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 07142/405-0, sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 07:45 Uhr auf der Kreisstraße 1636 in Fahrtrichtung Tamm ereignete. Ein bislang unbekannter Lenker eines Mercedes befuhr neben dem 21-jährigen Fahrer eines VW die Kreisstraße. Auf Höhe des Grotztunnel drängte der Mercedes-Fahrer den in gleicher Richtung fahrenden 21-Jährigen vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte der VW-Fahrer eine Kollision vermeiden. Dabei prallte er gegen den Bordstein, so dass in der Folge der rechte Reifen des VW platzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Tamm fort. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich mutmaßlich um einen Mercedes A-Klasse mit Ludwigsburger Zulassung (LB).

