Polizeipräsidium Ludwigsburg / Einbruch und Fahrzeugdiebstahl in ...

Einbruch und Fahrzeugdiebstahl in Ditzingen; Schwerverlezte Pedelec-Fahrerin in Beilstein; Verkehrsunfall in Ludwigsburg und Gerlingen

Ludwigsburg - Ditzingen-Heimerdingen: Einbruch in Wohnhaus - Mercedes gestohlen

Am Sonntag zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr hatte es ein bislang unbekannter Täter auf ein Wohnhaus im Eichweg in Ditzingen-Heimerdingen abgesehen. Der Unbekannte brach gewaltsam ein Kellerfenster auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Dort entwendete er den Fahrzeugschlüssel eines Autos, das vor dem Haus abgestellt war. Nach Verlassen des Wohnhauses begab sich der Täter zum Fahrzeug, startete es und machte sich davon. Bei dem Wagen, der eine tschechische Zulassung (CZ) hat, handelt es sich um einen roten Mercedes E 350 d 4MATIC im Wert von rund 100.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zum Verbleib des Mercedes geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, in Verbindung zu setzen.

Beilstein: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Sonntag eine Pedelec-Fahrerin in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 15:00 Uhr in Beilstein in einen Unfall verwickelt war. Ein 27-Jähriger wollte mit einem Ford vom Gelände einer Tankstelle nach rechts auf die Oberstenfelder Straße / L 1100 in Richtung Oberstenfeld einfahren. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 52-jährige Pedelec-Fahrerin, die aus Richtung Oberstenfeld kam und den Radweg entlang der Oberstenfelder Straße / L 1100 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 52-Jährige, die einen Helm trug, stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 250 Euro geschätzt.

Ludwigsburg: Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 8.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 15:10 Uhr in Ludwigsburg ereignete. Ein 77-Jähriger war mit seinem Opel auf der Königsallee unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich zur Hindenburgstraße ein. Vermutlich aus Unachtsamkeit überfuhr der 77-Jährige eine Stopp-Stelle, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. In der Folge stieß er mit einem Mercedes zusammen, dessen 65 Jahre alter Fahrer die Hindenburgstraße in Richtung Stuttgarter Straße befuhr. Durch die Kollision erlitt die 77-jährige Opel-Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Opel war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Gerlingen: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, hat ein 31-jähriger Motorradfahrer am Sonntag gegen 18:00 Uhr auf der Mahdentalstraße / L 1187 die Kontrolle über seine Maschine verloren. Der 31-Jährige war von Stuttgart kommend in Richtung Leonberg unterwegs. Im Verlauf der kurvigen Strecke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Fahrer und Motorrad blieben in der Folge auf der Fahrbahn liegen. Der 31-Jährige zog sich durch den Unfall Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/