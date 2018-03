Polizeipräsidium Ludwigsburg / Einbrüche in Gerlingen und Ditzingen

Einbrüche in Gerlingen und Ditzingen

Ludwigsburg - Gerlingen: Wertgegenstände erbeutet

Im Zeitraum zwischen Samstag, 03.03.2018, 10.00 Uhr, und Samstag, 10.03.2018, 19.00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter mit Gewalt Zutritt in ein Wohnhaus in einem nordwestlich gelegenen Wohngebiet. Der Täter erlangte dabei diverse Wertgegenstände. Der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Am Inventar entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Ditzingen: Tresor erbeutet

Im Zeitraum zwischen vergangenen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 06.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu Geschäfts- und Produktionsräumen einer Firma im Gewann Hollenstein. Dabei gelangten die Täter u.a. an einen Tresor, den sie entwendeten. Sowohl über die Höhe des Diebesguts als auch über den entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor.

