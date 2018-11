Polizeipräsidium Ludwigsburg / Einbrüche in Holzgerlingen

Einbrüche in Holzgerlingen

Ludwigsburg - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Gewerbegebiet in Holzgerlingen in die Geschäftsräume eines Fahrzeughandels eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Seitentüre auf und gelangten so ins Gebäude. Im Büro wurde ein Tresor aufgebrochen, in dem sich Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugbriefe befanden. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Zwischen Donnerstagmorgen du Samstagvormittag wurde im östlichen Bereich von Holzgerlingen in ein Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich in diesem Zeitraum Zugang zum Gebäude indem sie die Scheibe der Terrassentüre zerstörten. Die Wohnung wurde durchsucht. Bislang ist unklar, ob etwas entwendet wurde. Der Sachschaden an der Balkontüre beträgt ca. 1.000 Euro.

