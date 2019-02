Polizeipräsidium Ludwigsburg / Einbrüche in zwei Friseursalons ...

Einbrüche in zwei Friseursalons in Jettingen und Unterjettingen - ZEUGENAUFRUF

Ludwigsburg - Am Samstag drangen in der Zeit zwischen 02.45 und 03.30 Uhr Einbrecher in einen Friseursalon in der Kohlplatte in Unterjettingen ein. Sie hatten sich Zugang über ein eingeschlagenes Fenster auf der Rückseite verschafft. Im Laden wurden alle Räume durchsucht und Bargeld und ein Laptop entwendet.

Vermutlich von den gleichen Tätern wurde in einen ca. 400 Meter entfernten Friseursalon in der Hauptstraße eingebrochen. Hier waren die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster eingestiegen. Es wurde ebenfalls Bargeld entwendet.

Zum angerichteten Sachschaden kann noch nichts gesagt werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter der Rufnummer 07032/27080 zu melden.

