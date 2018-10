Polizeipräsidium Ludwigsburg / Fahrradfahrer in Leonberg am ...

Fahrradfahrer in Leonberg am Mittwoch nach Sturz schwer verletzt -- ZEUGENAUFRUF !!

Ludwigsburg - Bereits am vergangenen Mittwoch kam es gegen 15.30 Uhr im Bereich der Breslauer Straße in Richtung Stadtpark bei der Unterführung der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrradfahrern. Ein 74-jähriger Radfahrer war mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtpark unterwegs. Wegen mehrerer Kinder auf Fahrrädern, welche in Begleitung einer Betreuerin waren, musste er scharf bremse und stürzte. Wie sich erst im Nachhinein herausstellte, wurde der Mann bei diesem Sturz so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der 74-Jährige hatte sich nach dem Sturz noch kurz mit der Betreuerin unterhalten, hierbei wurden aber keine Daten ausgetauscht.

Zeugen des Unfalls, bzw. die Frau, welche nach dem Unfall mit dem verunglückten Fahrradfahrer gesprochen hatte, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Rufnummer 07152-6050 oder der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Nummer 0711-6869230 in Verbindung zu setzen.

