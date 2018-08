Polizeipräsidium Ludwigsburg / Fahrzeugbrand auf der BAB 8 - ...

Fahrzeugbrand auf der BAB 8 - Gem. Stuttgart

Ludwigsburg - BAB 8 - Gem. Stuttgart: Pkw ausgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Degerloch und Stuttgart-Möhringen ein Pkw in Brand geraten. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens konnte noch nicht beziffert werden. Der 23-Jahre alte Fahrer war mit seinem Mazda gegen 06:45 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als das Auto zu brennen begann. Er konnte auf dem Seitenstreifen anhalten und unverletzt aus dem Pkw aussteigen. Die Feuerwehr Stuttgart kam in drei Fahrzeugen vor Ort. Das Auto brannte völlig aus und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahndecke nahm ebenfalls Schaden, der in einer Höhe von 3.500 Euro angegeben wurde. Der Verkehr in Richtung Karlsruhe musste kurzzeitig angehalten werden, wodurch sich ein Stau über mehrere Kilometer bildete.

