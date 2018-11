Polizeipräsidium Ludwigsburg / Fahrzeugbrand in Steinheim an der ...

Fahrzeugbrand in Steinheim an der Murr

Ludwigsburg - Steinheim an der Murr: Fahrzeugbrand

Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist am Dienstagmittag ein VW in Steinheim an der Murr in Brand geraten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Der 51 Jahre alte Fahrer war gegen 12:40 Uhr allein mit dem Auto unterwegs und stellte Rauch fest, der aus dem Motorraum drang. Er hielt an einer Bushaltestelle im Bereich der Höpfigheimer Straße und Einmündung Steinbeisstraße an. Als er unter der Haube des acht Jahre alten VW nachsah, schlugen ihm bereits Flammen entgegen. Eine Zeugin verständigte die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften ausrückte. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

