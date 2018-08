Polizeipräsidium Ludwigsburg / Frontalzusammenstoß mit zwei ...

Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten in Oberstenfeld

Ludwigsburg - Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, fuhr ein 70jähriger Skoda-SUV-Fahrer in Oberstenfeld auf der L1100 Richtung Steinheim und kam aufgrund bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in den entgegenkommenden Smart eines 32jährigen. Beide Beteiligten waren allein in ihren Fahrzeugen und wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Ortsdurchfahrt Oberstenfeld war in diesem Bereich während der Unfallaufnahme zweieinhalb Stunden gesperrt. Es waren drei Polizeistreifen, zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Feuerwehr Oberstenfeld war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

