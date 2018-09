Polizeipräsidium Ludwigsburg / Gebäudebrand in Böblingen

Gebäudebrand in Böblingen

Ludwigsburg - Am Sonntag gegen 13:10 Uhr geriet auf einem Betriebsgelände in der Karl-Benz-Straße in Böblingen aus bislang unbekannter Ursache ein leerstehendes Gebäude in Brand. Es bestand keine Gefahr für Personen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro. Es gelang der Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Vom Rettungsdienst waren acht Fahrzeuge mit 17 Mann im Einsatz.

